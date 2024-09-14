Також ЗСУ заявляють, що під загрозою оточення - багатотисячне угруповання російських строковиків.

Українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області, проникнувши на кілька кілометрів углиб російської території. Про це повідомляє український підрозділ БПЛА Khorne.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, це несподіване вторгнення мало набагато більший успіх, ніж припускали початкові дані. Спочатку передбачалося, що, хоча ЗСУ прорвали прикордонну оборону росіян, але на невеликій відстані від прориву зіткнулися з більш жорстким російським опором. Кремль заявив, що його війська відбили українську атаку "за підтримки армійської авіації та артилерійського вогню".

Однак підрозділ БПЛА Khorne, який підтримував операцію з прориву, відкинув заяву Кремля і розкритикував ЗМІ, які висвітлювали прорив у четвер. Репортери, які процитували заяву Кремля, - "істерички, яким не вистачає інформації, або проплачені проросійські пропагандисти", - заявили в групі.

Як доказ успішного прориву група розмістила довге відео, на якому показано українську бронетанкову колону, що проходить через прорив, а потім прямує до міста Веселе, розташованого в тилу в угруповання ЗС РФ.

Як зазначає аналітик Forbes, схоже, що угруповання ЗСУ проникло аж до південної околиці Веселого.

"Зайшли в новому місці на кілометри в Росію... Угруповання російських строковиків у не одну тисячу осіб під загрозою оточення", - заявили в Khorne.

Як ця операція змінить динаміку бойових дій, поки невідомо. Як зазначає Forbes, у кращому для України випадку нова транскордонна атака може відвернути російські війська від контрнаступу далі на схід. У гіршому ж випадку для України заява Кремля виявиться влучною, а вторгнення у Веселе, хоча й було спочатку успішним, уже закінчилося відступом українських військ.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Forbes писав, що ЗСУ прорвали оборону в більш ніж 30 кілометрах від Курської дуги, але просування зупинилося.

При цьому, за даними ISW, хоча росіяни продовжують контратаки в Курській області, однак для того, щоб створити угруповання для тривалої операції, їм доведеться перекинути більше додаткових сил з інших частин фронту в Україні.

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