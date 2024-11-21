Пентагон розкрив деталі про 'новітню' російську ракету 'Орешник'

Балістична ракета, якою Росія завдала удару по Україні, створена на базі російської ракети РС-26 "Рубіж".

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Сабріна Сінгх. Вона зазначила, що Москва попередньо повідомила Вашингтон через канали зменшення ядерних ризиків:

"Я можу підтвердити, що Росія дійсно запустила експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Ця балістична ракета була створена на основі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

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