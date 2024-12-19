Президент України Володимир Зеленський різко відповів на озвучену "ідею" російського диктатора Володимира Путіна про "технологічну дуель" - вдарити новими ракетами комплексу "Орєшник" по Києву і подивитись, чи захистить українців наявне ППО.
"Ви бачите, з ким ми маємо справи? Сьогодні "товарищь" із Кремля заявив, що Росія пропонує "технологічну дуель". Вже є відео, можете подивитись. Путін сказав, що ми вдаримо "Орєшником" - цією новою ракетою - наприклад кудись по Києву, а вони нехай поставлять протиповітряну оборону, ну, і подивимось що буде", - зазначив Зеленський на пресконференції у Брюсселі, де відбувся саміт лідерів країн-членів ЄС.
Не стримуючи емоцій, він додав: "Ну, ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки".
Ідея Путіна про "експеримент" з "Орєшником"
Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що ніхто не може збити "Орєшнік" і запропонував це "перевірити в Києві".
Він додав, що дальність "Орєшніка" становить до 5,5 тисячі кілометрів. Нові протиракетні комплекси, розташовані у Польщі, не перехоплять "Орєшнік" у повітрі.
21 листопада росіяни нанесли удар по Дніпру "Орєшником". За словами військового експерта Івана Киричевського, формально Україна не має засобів для збивання цієї ракети.
Редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков заявив, що хоча ракетні комплекси Patriot для збивання таких ракет не призначені, однак Україна все одно може спробувати це зробити.