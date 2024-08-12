Більшість спостерігачів не думали, що у ЗСУ достатньо сил, щоб зробити це.

Україна здивувала світ своїм нападом на Курськ, "рідкісним наземним вторгненням на російську територію". Про це йдеться у матеріалі Business Insider.

Зазначається, що більшість спостерігачів "не думали, що у них (ЗСУ - УНІАН) достатньо сил, щоб зробити це", сказав Патрік Бері, військовий аналітик з Університету Бата у Великобританії. Інші експерти підкреслили, що їхні оцінки дій України "все ще є спекулятивними" через відсутність достовірної інформації.

"Ми не сидимо в бункері в Києві", - сказав Метью Форд, військовий експерт і викладач міжнародних відносин британського Університету Сассекса. Відео дня

Видання зазначає, що з урахуванням цих обмежень Київ "запропонував кілька цілей", які Україна цілком могла мати на увазі, атакуючи Курськ.

"Якщо росіяни перекидають резерви з півдня, то українці цілком можуть послабити тиск на своїй лінії фронту", — сказав Форд.

У свою чергу Метью Севілл, директор з військових наук лондонського Королівського інституту об’єднаних служб, зазначив, що деякі російські війська були переведені з території України, але масштаби невідомі. Він також припустив, що атака може бути пов'язана з іншими неоголошеними спробами, або як засіб для відволікання окупантів.

За його словами, атака могла бути спрямована на "зміцнення морального духу українців після місяців оборони", при цьому це може бути можливість захопити військовополонених для обміну полоненими.

"Це високий ризик, висока винагорода — заволодіти деякою територією Росії, а потім використовувати її як важіль, щоб спробувати повернути частину її території, якщо її змусять йти на переговори. Я думаю, що це найбільш імовірна стратегічна мета", — сказав Бері.

Видаення зазначає, що ця боротьба також може стати нервовою перевіркою власних червоних ліній Путіна.

"Вже очевидно, що рішення України вторгнутися в Росію змогло повністю висміяти червоні лінії Володимира Путіна та побоювання Заходу щодо ескалації", — написав редактор UkraineAlert Пітер Дікінсон.

ЗМІ нагадує, що Путін заявив про можливість застосувати ядерну зброю, якщо буде загроза існуванню російської держави.

"Чим далі українці просуваються в Росію і чим менше опору вони отримують з боку російських збройних сил, тим більше я хвилююся, що Путін захоче використати ядерну бомбу", — сказав Форд.

Автори додають, що ця атака є принаймні приниженням для Путіна та радикальним нагадуванням про реальність війни під Курськом — навіть якщо власна влада Путіна навряд чи буде сильно підірвана.

Ситуація у Курській області - останні новини

Російські окупанти перекидають в Курську область деякі підрозділи з півдня України. За словами речника оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, кількість таких військ є невеликою.

Також УНІАН повідомляв, що Суджа перебуває під повним контролем ЗСУ. Кадри, оприлюднені у мережі, не лишають сумнівів, що російській війська давно залишили селище.

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