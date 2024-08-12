Ці кадри не лишають сумнівів, що російській війська давно покинули місто.

Збройні сили України повністю контролюють вузлове місто Суджа в Курській області РФ. Це підтверджують відео, розміщені українськими бійцями в Мережі.

Так, на першому ролику український боєць прогулюється однією з вулиць міста.

"Облазили ми майже всю Суджу. Де ті п*дори там ховаються, я поняття не маю. Знаходимося майже в самому центрі. Коротше, для руснявих чепушил, які там розповідають, що Суджа їхня: за щічку беріть та [забирайтеся геть]", – каже боєць.

В іншому ролику, розміщеному в Мережі, українські бійці їдуть в машині центральною вулицею Суджі, тим самим підтверджуючи повний контроль над містом.