Сили оборони намагаються ліквідувати окупантів, яким вдалося пройти річку.

Російські окупанти вже давно намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині, але донедавна ці спроби були безуспішні.

Про це в етері "Radio NV" розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", майор Збройних сил України Віктор Трегубов. Він пояснює, що загарбникам стало значно легше переміщати людей і техніку, коли річка замерзла:

"Але, на наше щастя, це тривало не дуже довго. Це було в лютому, потім потеплішало і крига спала. І зараз вони знову продовжують використовувати човни".

Водночас він додав, що в період морозів росіянам вдалося зібрати на правому березі річки Оскіл певну кількість особового складу, який зараз намагається розширити плацдарм, проводячи наступальні дії.

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"Проте, зараз українським силам простіше завдавати ударів по човнах, які намагаються переправитися. І простіше завдавати ударів по тих російських силах, які вже безпосередньо там. І останні кілька тижнів відбуваються спроби ліквідувати тих росіян, які туди вилізли. А з російського боку навпаки докидати ще сил, засобів. Аби мати можливість якось розвивати наступ", – додав Трегубов.

Крім того, речник розповів про ситуацію в районі Покровська: "Я б тут не хвилювався. Бо в Покровську і Мирнограді зараз дуже кваліфіковані українські підрозділи, які дуже непогано тримають захист. У спробу вклинитися (росіянам, – УНІАН) між Покровськом та Мирноградом я не дуже вірю, адже по них тоді з обох боків полетить".

Ситуація на фронті

Напередодні речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що ситуація в Запорізькій області загострюється. Окупанти з початку весни провели понад 150 штурмів лише на Оріхівському напрямку.

За словами Волошина, війська Росії використовують в цьому районі "повзучу тактику", а також не припиняють обстрілів та ударів дронами.

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