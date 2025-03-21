Лише на Оріхівському напрямку з початку весни ворог провів понад 150 штурмів.

На півдні України ситуація загострюється – ворог застосовує "повзучу" тактику, щоб просунутися на Придніпровському напрямку та на Запоріжжі. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

За його словами, ситуація на півдні дедалі загострюється, адже ворог продовжує обстріли, удари дронами, авіаційні удари. Зокрема, за останню добу зафіксовано понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами. Збільшується кількість ударів некерованими авіаційними ракетами.

Також Волошин зазначив, що штурми противника доволі підготовлені, ворог хоче отримати певну тактичну перевагу, щоб розвивати свої подальші бойові дії. Речник додав, що зокрема на Оріхівському напрямку з початку весни ворог провів понад 150 бойових зіткнень.

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"150 штурмів – це серйозна кількість… Вони стали більш наполегливими… Ворог прагне зайняти певні плацдарми та панівні висоти, які розташовані біля населених пунктів Степове тощо та вийти на територію, яка дозволить здійснювати й артилерійські обстріли передмістя Запоріжжя", - сказав речник.

Крім того, якщо ворог зможе взяти під контроль цю територію, то здійснюватиме вогневий вплив на автомобільні шляхи, які ведуть від Запоріжжя на схід України, та кілька населених пунктів.

Волошин розповів, що кожне бойове зіткнення триває від, умовно кажучи, 10 хвилин до кількох годин. Зазвичай, противник спочатку проводить масований артобстріл, застосовує авіабомби та РЕБ, щоб "придавити" українські БПЛА. Як пояснив військовий, таким чином, противник створює так званий "коридор", яким намагаються просунутися штурмові групи, щоб підійти до позицій ЗСУ та закріпитися там.

Волошин назвав таку тактику росіян "повзучою", та противник не збирається від неї відмовлятися, бо вона на певних напрямках має деякий успіх. Подібна тактика застосовується й під час форсувальних дій на Придніпровському напрямку, де ворог намагається захопити відповідні плацдарми для облаштування вогневих "точок", в запорізьких степах та у харківських лісах. Водночас станом на зараз українська розвідка не виявила скупчення військ противника, якого було б достатньо для наступу на Запоріжжя.

За словами військового, погодні умови сприяють активізації ворога, який застосовує все більше різних дронів.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, раніше представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин наголошував, що ситуація на півдні стає все більш загрозливою. Зокрема, противник починає загострювати обстановку, збільшує кількість штурмів та обстрілів. Це стосується Придніпровського напрямку та Запоріжжя - Запорізького, Гуляйпільського та Оріхівського напрямків.

Також ми розповідали, що в боях за руїни Вовчанська на Харківщині окупаційні війська намагаються використовувати вцілілі підземні комунікації для накопичення сил, щоб потім йти на штурми. Але досі особливого результату це не дало.

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