На Мелітопольському та Бердянському напрямках продовжується наступальна операція Сил оборони України.

На східному фронті російські окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників, але безуспішно, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби відбулось загалом 23 бойових зіткнення. Зокрема, на Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області.

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"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. …На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області", – інформує Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, на Куп’янському та Лиманському напрямках - наносив авіаудари.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Дії окупантів на окупованій території - останні новини від Генштабу

Генштаб зазначає, що російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу росгвардії "Ахмат", які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла. Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

Водночас російські окупанти продовжують використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Раденськ Херсонської області російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там на лікуванні перебувають десятки поранених окупантів.

Ситуація на фронті станом на 24 липня 2023 - це треба знати

Сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ суттєво просунулися на південному фронті та на Бахмутському напрямку.

За її інформацією, за весь час контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км територій, а за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони - більше 12 кв. км.

Водночас на Бахмутському напрямку за час наступу звільнено близько 35 кв. км території, зокрема за минулий тиждень - ще близько 4 кв. км.

За словами Маляр, на сході противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Вона зазначила, що на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка, Вербове; Новоданилівка, Роботине; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Вербове; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

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