Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

За тиждень ЗСУ суттєво просунулися на південному фронті та на Бахмутському напрямку. Наразі активні бої ведуться декількох ділянках у бік Мелітополя і Бердянська, розповіла під час включення з Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За весь час контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 кв. км територій, а за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони - більше 12 кв. км.

Водночас на Бахмутському напрямку за час наступу звільнено близько 35 кв. км території, зокрема за минулий тиждень - ще близько 4 кв. км.

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Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки.

Контрнаступ ЗСУ - головне

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ протягом останньої доби продовжували контрнаступ щонайменше на трьох напрямках - і мають певні успіхи. Йдеться про наступ ЗСУ в районі Старомайського, Приютного, на південь від Оріхова і в районі Роботиного.

Крім того, за даними українських і російських джерел, ЗСУ наступають на північному і південному флангах Бахмута, а також просувалися в районі Хромового.

Згідно з підрахунком США, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ звільнили вже близько 50% земель, захоплених окупантами з лютого 2022 року. Водночас, за даними Інституту вивчення війни, площа звільнених територій складає вже близько 53%.

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