На зустрічі буде обговорюватися повномаштабне вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін підтвердив проведення зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-3") у Брюсселі.

Про це Остін повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, Остін написав, що починаючи з 7 червня, він відправиться у міжнародну поїздку у декілька країн з метою сприяння просуванню ряду ключових американських оборонних пріоритетів і партнерств в усьому світі. Його подорож передбачає візити до Сінгапуру, Тайланду і Бельгії.

"Я відправлюсь у Брюссель (Бельгія) для організації наступної особистої зустрічі Контактної групи з оборони України. Там будуть лідери у галузі оборони буквально з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні на тлі неспровокованого вторгнення Росії", - наголосив Остін.

Також у Брюсселі він візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на якому будуть обговорені заявки Швеції і Фінляндії щодо вступу в Альянс і відбудеться діалог про реагування на вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої - задовольнити оборонні потреби української армії.

23 травня за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн-2", яка відбулася в онлайн-форматі, Остін заявив, що країни зобов'язалися надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

Остін буде особисто головувати на третій зустрічі Контактної групи підтримки України у Брюсселі 15 червня на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

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