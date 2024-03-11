Ротація та виведення підрозділів на відновлення тривають на ділянках, де це дозволяє оперативна ситуація.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" триває виведення наших бригад на ротацію та на відновлення. Про це сказав речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Виведення наших бригад на ротацію та на відновлення триває. Воно відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна обстановка. А вона подекуди дозволяє. І це позитивний момент", - наголосив він.

За його словами, йдеться про бригади, які тривалий час були на першій лінії, які брали участь в найскладніших операціях спершу на наступальних – минулого року, а тепер – оборонних.

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"Тепер мають змогу одна за одною потроху виходити на відновлення", - наголосив Лиховій.

Він також повідомив, що уже декілька днів поспіль саме на ОСУВ "Таврія" припадає навіть більше двох третин бойових зіткнень. Зокрема, на Новопавлівському напрямку сьогодні відбито 18 атак ворога, на Авдіївському -11, а на Оріхівському- 5. При цьому протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення по всій лінії фронту.

Війна в Україні - ротація військ

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка два роки обороняла Авдіївку сказала, що йде на ротацію.

На офіційній сторінці 110-ї ОМБр у соціальній мережі Facebook зазначалося, що вони виходять на відпочинок "з високо піднятою головою". І це перша ротація за два роки протистояння нарешті ротація.

Військові зазначили, що будуть набиратися сил, щоб знову бити загарбницькі війська. Побажали підрозділам що їх змінили витримки та якомога більше знищити "орків".

17 лютого, після тривалих боїв українських сил з російськими загарбниками, Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив про вихід військ Авдіївки.

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