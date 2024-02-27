Вони побажали витримки підрозділам, які змінили їх.

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка два роки обороняла Авдіївку, йде на ротацію.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 110-ї ОМБр у соціальній мережі Facebook. "Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація", - йдеться у дописі.

Військові зазначили, що будуть набиратися сил, щоб знову бити загарбницькі війська. "Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків". Величезна подяка Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу. Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди", - додали у бригаді.

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Вихід українських військ з Авдіївки: що відомо

17 лютого, після тривалих боїв українських сил з російськими загарбниками, Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський оголосив про вихід військ Авдіївки.

Тієї ж ночі Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська вже вийшли з міста та зайняли оборону.

Відомо, що перед відходом до полону окупантів потрапили українські солдати. Шістьох військових загарбники розстріляли, попри обіцянки евакуювати їх для обміну.

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