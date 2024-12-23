Висновки окремих спостерігачів і експертів є хибними, зазначили в угрупованні.

Населений пункт Макарівка у Донецькій області не перебуває в оточенні російських загарбників. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram.

"Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, що поширюються медіа, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В "Хортиці" зазначають, що "неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій".

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Можливе оточення ЗСУ в Макарівці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, моніторинговий проєкт DeepState ще 14 грудня поширював інформацію, що гарнізон Cил оборони України у Макарівці Донецької області ризикує потрапити в оточення.

20 грудня на оновленій карті DeepState вже було видно, що Макарівка, яка південніше від Великої Новосілки, опинилась у червоній зоні (території зайняті ворогом). Однак сам населений пункт позначений зеленим (територія під контролем ЗСУ).

Водночас, 23 грудня начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко повідомляв, що українські оборонці продовжували оборону Макарівки, яка, згідно з мапою DeepState, оточена червоною зоною з усіх боків. За його словами, ворог хоче взяти під контроль шляхи постачання.

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