Також військовий оцінив, чи вдасться ворогу захопити агломерації Покровськ-Мирноград.

Окупанти можуть взяти Донеччину до 20 січня наступного року лише за умови, якщо ЗСУ самі підуть звідти, каже Кирило Сазонов.

Ситуація на Курахівському напрямку вже не критична, але все ще складна, додав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в ефірі "Київ24". "Вже не критична, але важка ситуація на Курахівському напрямку. Там є справді загроза у вигляді концентрації військ", - зазначив він.

При цьому Сазонов нагадав, що окупанти ведуть дії тут і в напрямку агломераці Костянтинівка- Дружківка- Краматорськ- Слов’янськ.

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"Ворог не може вийти до Костянтинівки через Торецьк і Часів Яр, там тривають постійні бої. Він вже майже взяв Торецьк, але його було вибито. Наша 41-а окрема бригада захищала і Часів Яр, і Торецьк з березня минулого року, доки ми не перейшли на Курщину у серпні. І Часів Яр вони обійти не можуть. Вийти до Костянтинівки не можуть", - констатує військовий.

За його словами, якщо навіть за деякий час росіяни проб’ються "будь-якою ціною" до Констянтинівки, то далі просуватись не зможуть, бо не матимуть сил.

"Щоб взяти Авдіївку вони сконцентрували більше 100 тис. військових. Плюс техніку. Зараз на цьому напрямку вони стільки не наберуть. Тобто вони впруться у Костянтинівку і на цьому все закінчиться", - зазначив Сазонов.

Також не зможуть росіяни зайти з півночі, з Лиманського напрямку на Слов’янськ. Сазонов нагадав, що вони це намагаються зробити півроку чи рік, перерізати там трасу, але нічого з цього не виходить.

"Ця агломерація - її неможливо взяти", - запевнив військовий.

Стосовно агломерації Покровськ-Мирноград Сазонов нагадав, що там до війни проживало 100 тис. населення, а отже це житлові квартали, промзони, які зручно обороняти. "Якщо його обороняти – це надовго. Він (ворог) ув’язне на вступі до Покровська. До якого 20 січня втратити Донеччину? Я не знаю, про що каже Мар’яна Безугла. Це ми маємо підірватись та піти, тоді вони її візьмуть. Але таких планів я не бачив", - сказав Сазонов.

Війна в Україні: новини

Захоплення росіянами Курахового дозволить їм зосередити свої сили та резерви для наступу на Покровськ. З взяттям Покровська в окупантів відкриються нові можливості для наступу.

Депутатка Мар'яна Безугла у чергове розкритикувала прийняті рішення, пов’язані з військовою обороною. Вона заявила, що через нові кадрові рішення "ризик втрати Донецької області до інавгурації Трампа (20 січня 2025 року) зростає в рази".

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