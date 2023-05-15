Авіація завдала ударів по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили у Скадовському районі.

На Херсонщині Сили оборони України продуктивно відпрацювали по противнику.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", українська авіація завдала три удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили у Скадовському районі.

"Силами нашої протиповітряної оборони знищено три БпЛА противника оперативно-тактичного рівня", - розповіли військові.

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Зазначається, що загальні втрати загарбників внаслідок відпрацювання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ склали десять окупантів, п’ять човнів, танк Т-72/62, сім одиниць інженерної та авто-бронетехніки.

Інші здобутки українських військових на Херсонщині

14 травня стало відомо, що Сили оборони на Херсонщині знищили потужний міномет "Тюльпан". Таку зброю, яка здатна вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами, ворог використовував при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році та заводу "Азовсталь" у 2022 році.

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