Сили оборони позбавили ворога техніки та боєприпасів.

На Херсонщині Сили оборони знищили потужний міномет "Тюльпан" та іншу техніку ворога. Як повідомляє оперативне командування "Південь", українська авіація завдала удару по зосередженню живої сили ворога в Каховському районі.

"Виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами призвело до втрат ворога в особовому складі – 16 рашистів, п’яти безпілотних літальних апаратів ударного та оперативно-тактичного типів, п’яти бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вніслідок дій українських захисників втратили дві крупнокаліберні гармати, два польових пункти боєприпасів, стількох же камер відеоспостереження та ще чотирьох одиниць автотехніки.

Відео дня

Треба зазначити, що "ювеліри" ЗСУ також знищили самохідний міномет "Тюльпан" ворога.

"Тюльпан" - радянський самохідний міномет, призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. Таку зброю росіяни використали при штурмі Луганського аеропорту у 2014 році та при штурмі заводу "Азовсталь" у 2022 році.

За даними із відкритих джерел, "Тюльпан" - самохідна установка неймовірної сили, є потужною зброєю, навіть при застосуванні звичайних боєприпасів.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони знищили багато ворожої техніки на півдні країни: дві крупнокаліберні гармати "Гіацинт", авто-бронетехніку, польовий пункт боєпостачання, наземну станцію управління БпЛА та спостережний пункт.

Також ліквідовано десятки окупантів.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережної частини Херсонщині і Херсона українськими силами, російські окупанти не припиняють обстрілювати деокуповану території обстрілами з різних видів зброї, вбиваючи населення і завдаючи значних руйнувань інфраструктурі. Так, 13 травня о четвертій ранку російські окупанти атакували Берислав на Херсонщині авіабомбами, завдавши значних руйнувань.

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