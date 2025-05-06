За словами представника Сил оборони, навіть якщо Україна і зважиться завдати удару, шанси на успіх невеликі.

Попри побоювання, українці вважають малоймовірним напад на парад 9 травня в столиці Росії Москві. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерело в Міноборони України.

Зазначається, що в Росії посилюються спекуляції про те, що Україна може скористатися цією можливістю, щоб поставити Кремль у незручне становище перед своїми союзниками.

Однак високопоставлений представник українських сил оборони заявив виданню, що спроба малоймовірна через низькі шанси на успіх.

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"Як ви можете бачити, всі системи протиповітряної оборони Росії перекинуті для захисту Москви. Навіть якщо буде спроба, вона не увінчається успіхом. Можливо, Україна завдасть ударів по інших регіонах, але не по Москві", - сказав він.

Інший представник оборонного відомства додав, що напад на захід на Красній площі, який планують відвідати офіційні особи з Китаю, Індії та навіть Європи, може спричинити відповідні дії з боку Росії і розгнівати Вашингтон. Він назвав припущення про те, що Україна планує напад, "роздутими".

Удари по Москві

Українські атаки на Москву в останні два дні призвели до закриття аеропортів у Москві та інших регіонах. Чотири московських аеропорти - Домодєдово, Шереметьєво, Внуково і Жуковський - у вівторок тимчасово призупинили роботу через нічні атаки безпілотників.

Україна почала регулярно завдавати ударів по Росії за допомогою безпілотників навесні 2023 року - два безпілотники, як стверджується, досягли околиць Кремля, але були збиті. Відтоді Київ здебільшого націлюється на російські нафтові сховища і військові об'єкти за межами Москви. Іноді цілями стають і об'єкти в столиці, проте без особливого ефекту.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що 19 безпілотників було збито під час наближення до Москви рано вранці. За його словами, вони не спричинили жертв і не завдали серйозної шкоди. Уламки безпілотника, збитого московською ППО, впали на житловий будинок біля станції метро "Каширська", приблизно за 11 кілометрів від Кремля.

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