Москву другу ніч поспіль 'кошмарять' дрони

Цієї ночі російська столиця знову опинилася під атакою дронів-камікадзе, у місті чутно роботу ППО.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона "відбила атаку" п'яти безпілотних літальних апаратів, які летіли на місто. За його словами, уламки одного з дронів впали на Каширському шосе:

"Працюють екстрені служби. Вживають усіх необхідних заходів. Серйозних пошкоджень і постраждалих, за попередньою інформацією, немає".

Згодом він написав про знищення ще одного дрона, що летів на Москву, на місце падіння уламків прибули фахівці екстрених служб. Також тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси аеропортів Внуково, Домодєдово, Шеремєтьєво та Жуковський.

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Російські Telegram-канали повідомляють, що загроза БПЛА також оголошена у Липецькій, Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.

Парад у Москві

Як повідомляв УНІАН, нещодавно кремлівський Путін оголосив про триденне припинення вогню, приурочене до святкування 9 травня. Кремль запросив на Парад у Москві низку світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що Київ не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які відвідують Москву під час війни. Цю заяву було сприйнято в Росії як натяк на можливі удари.

У відповідь Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ, заявив, що в разі провокацій 9 травня "ніхто не зможе гарантувати, що Київ доживе до 10 травня".

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