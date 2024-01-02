Зокрема, на одній з ділянок помічені комплекси "Панцир С".

Партизанський рух "Атеш" показав, чим Росія "захищає" незаконно збудований Кримський міст. Координати техніки окупантів поблизу переправи передали Силам оборони України.

"Відповіддю на російський ракетний терор по мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти "Атеш" активно над цим працюють. Ми виявили, що ЗС РФ розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на одній з ділянок зафіксовано розміщення ЗРПК "Панцир С1/2" та пускову установку С400. На іншій – розміщення трьох пускових установок С400.

"Інформація була отримана та давно передана Силам оборони України. Чекайте на українську ніч, може штормити", – додали партизани.

Ситуація в окупованому Криму

Партизанський рух "Атеш" зафіксував, де знаходяться оборонні споруди російських загарбників в окупованому Криму. Зокрема, були оприлюднені фото й відео окопів у Чорноморському районі.

Раніше повідомлялося, що в Криму майже спорожніла база з ремонту військової техніки окупантів біля села Новостепове у Джанкойському районі. Там загарбники ремонтували підбиту техніку і готували її до відправки на фронт.

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