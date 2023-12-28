Опубліковано знімки з Чорноморського району півострова.

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" показав оборонні споруди російських загарбників в окупованому Криму.

У своєму Telegram-каналі партизани опублікували фото і відео окопів в Чорноморському районі півострова. Відзначається, що оборонні споруди знаходяться в населеному пункті Окуневка на західному березі Криму.

"Окупанти готуються до оборони півострова такими окопами. Як можна помітити, такі споруди не придатні для використання за призначенням. І нікого зупинити не зможуть", - додали вони.

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Нагадаємо, що 26 грудня Україна завдали удару по порту в Феодосії, знищивши російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Повідомлялося, що він міг перевозити безпілотні літальні апарати або боєприпаси.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили про загибель всіх, хто був на борту корабля. Російські ЗМІ писали, що зараз "під питанням" залишається доля 73 осіб.

За даними Радіо Свобода, в результаті атаки також відбулося часткове затоплення російського навчального судна класу Т-43 "УТС-150".

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