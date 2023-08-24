Також надано ще 10 систем виявлення БПЛА та 40 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN.

Німеччина передала Україні додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини, на ініціативу з посилення безпекового потенціалу України вже виділено 5,4 млрд євро у 2023 році (у 2022 році було 2 млрд). Зокрема, у повідомленні від 24 серпня сказано, що надано ракети для Patriot.

Також надано ще 10 систем виявлення БПЛА (раніше Україна отримала 93 таких системи), 40 розвідувальних БПЛА RQ-35 HEIDRUN (раніше Україна отримала 20 таких систем),16 вантажівок Zetros (раніше Україна отримала 140 таких вантажівок), 510 тис набоїв до стрілецької зброї (раніше Україна отримала 22 млн штук набоїв).

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Також у майбутньому Німеччина планує надати Україні допомогу, яка знаходиться на стадії підготовки постачання. Йдеться про 90 систем виявлення дронів, ще 42 вантажівки Zetros (взагалі заплановано передати ще 94 таких вантажівки) і 31 млн набоїв до стрілецької зброї.

Patriot в Україні

Як повідомляв УНІАН, союзники розраховували, що українські військові опановуватимуть ЗРК Patriot щонайменше 10 місяців. Проте цей процес українські військові завершили за 10 тижнів.

Засоби ППО Patriot надали Україні три держави - Німеччина, США та Нідерланди.

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