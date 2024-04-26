На борту човнів може бути вісім крилатих ракет.

У Чорне море після тривалої паузи зафіксовано присутність двох російських підводних човнів з "Калібрами", оголошено дуже високий рівень небезпеки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, сумарний залп "Калібрів" може сягати до восьми одиниць. Йдеться, що решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування, у відомстві звернулися до українців:

"Рівень ракетної небезпеки дуже високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття, не нехтуйте власною безпекою!".

Калібрів вже тривалий час не бачили у Чорному морі

Нагадаємо, присутність російських кораблів, зокрема носіїв крилатих ракет "Калібр" вже тривалий час не спостерігалася у Чорному морі. Як неодноразово повідомляли у Силах оборони, противник ховає та намагається тримати якомога далі від ЗСУ свій корабельний потенціал, бо, завдяки діям українських захисників, агресор втратив приблизно третину складу Чорноморського флоту.

Вчора, 25 квітня, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук казав, що в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет РФ не застосовуються, кораблів противника на чергуванні взагалі на той момент взагалі не спостерігалось. Ба більше, дві одиниці, які є морськими платформами для носіїв крилатих ракет, загарбники вивели з акваторії азово-чорноморського регіону.

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