Морська піхота, інші підрозділи Сил оборони утримують свої позиції, попри шалений тиск ворога.

Останнім часом українські військові, іноземні партнери України, фахівці та незалежні експерти попереджають, що російські окупаційні війська збираються з силами для наступу на певних ділянках фронту. Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук під час брифінгу прокоментував можливі наслідки цього на південному напрямку, зокрема для Одеси.

"Щодо посилення можливих дій ворога на нашому напрямку. Якщо брати лівобережжя, це не є для нього пріоритетним напрямком. Як бачите, основні події відбуваються на іншому театрі бойових дій. Сказати, що ми бачимо ознаки створення наступальних угрупувань на цьому напрямку, я поки не готовий. Принаймні підтвердженої інформації я не отримував", - сказав військовий.

Він додав, що на Херсонщині не припиняються спроби ворога вибити ЗСУ з їхніх позицій на лівому березі Дніпра. Зі свого боку морська піхота, інші підрозділи Сил оборони продовжують утримувати свої позиції, попри шалений тиск з боку російських окупантів. Як додав Плетенчук, проте противник завдає вогневе ураження по Херсону, куди, на жаль, досі дістає звичайна ствольна артилерія росіян.

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"Не рахуючись зі своїми втратами, вони намагаються утримати там свої позиції. Не можна сказати, що там є якась динаміка, але там продовжує страждати цивільне населення - села на правобережжі та обласний центр", - сказав військовий.

Також він додав, що тривалий час йдеться про проблеми з ППО, через які ворогу вдається час від часу влучати, зокрема, по цивільній інфраструктурі, житлових будинках Одещини.

"Ми відверто кажемо партнерам, суспільству, що у нас є проблеми з насиченням ППО. Водночас результаті знищення дронів-камікадзе дуже високі... По ракетах ситуація гірша, відчувається проблема нестачі цих комплексів (ППО – УНІАН). Ми не будемо розкривати подробиць щодо наших планів, лише можу зазначити, що ця проблема обговорюється на найвищому рівні, міжнародному рівні", - зазначив керівник центру стратегічних комунікацій.

Він також нагадав, що в акваторії Чорного моря носії крилатих ракет РФ не застосовуються, кораблів противника на чергуванні взагалі не спостерігаються. Ба більше, дві одиниці, які є морськими платформами для носіїв крилатих ракет, загарбники вивели з акваторії азово-чорноморського регіону.

Ситуація на півдні України - деталі

Раніше начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що російська армія не полишає спроби максимально нанести вогневого ураження півдню. Це Херсон, який страждає більш за всіх, Миколаїв, де південні околиці, ближчі до Дніпро-Бузького лиману, страждають від застосування FPV-дронів та артилерійських обстрілів з Кінбурнської коси. Також російські окупанти завдають ударів по Одесі з використанням ракетного озброєння, бо відстань не дозволяє ворогу застосувати проти регіону артилерію.

За словами Плетенчука, мета ворога - знищення інфраструктури, пошук, розвідка можливих місць дислокації військових підрозділів та відповідно завдання ударів по цих локаціях. Противник посилив повітряну складову – спостерігаються у небі розвідувальні дрони, які залітають навіть на південь материкової частини України.

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