Будівництво ведеться на авіабазі Халіно в Курській області та на аеродромі Саки в Криму.

На деяких російських авіабазах почалося будівництво захисних споруд після української операції "Павутина" 1 червня. Про це пишуть аталітики Інституту вивчення війни, аналізуючи супутникові знімки.

Так, за даними Frontelligence Insight, супутникові знімки від 7 липня показують, що російські війська побудували близько 10 укріплених бункерів із земляним покриттям, 12 бетонних споруд типу бункерів без земляного покриття і вісім будівель у стилі ангарів на авіабазі Халіно в Курській області.

Супутникові знімки авіабази Халіно від Planet Labs, датовані 27 червня, також показують укріплені ангари.

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Крім того, за даними Frontelligence і знімками Planet Labs, росіяни побудували два бетонні бункери на авіабазі Саки в окупованому Криму.

Крім того, нещодавні супутникові знімки показують, що уламки бомбардувальників все ще присутні на авіабазах Біла в Іркутській області та Оленя в Мурманській області - які були атаковані під час операції "Павутина".

Як нагадують аналітики, російські чиновники і воєнкори звинуватили російське керівництво в нездатності захистити військову інфраструктуру від ударів українських безпілотників.

Тож, схоже, Росія нарешті почала будівництво захисних споруд на своїх авіабазах після трьох років війни у відповідь на операцію "Павутина", підкреслюють в ISW.

Операція "Павутина" - як це було

Нагадаємо, що операція "Павутина" - це масштабна атака українських безпілотників по російських авіабазах у глибокому тилу, проведена на початку червня. За даними СБУ, у ній було задіяно 117 дронів, які запускалися з мобільних платформ поблизу чотирьох військових аеродромів.

За оцінками німецьких військових, операція "Павутина" пошкодила близько 10% стратегічних бомбардувальників Росії. Було пошкоджено більше десятка літаків - стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки радіолокаційного дозору А-50".

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