За інформацією німецького генерала, не йдеться навіть про 20% знищеної стратегічної авіації.

Атака українських безпілотників 1 червня, найімовірніше, пошкодила близько 10% стратегічних бомбардувальників Росії і влучила в деякі літаки в момент їхньої підготовки до ударів по Україні, заявив старший представник військового командування Німеччини.

"Згідно з нашою оцінкою, було пошкоджено понад десяток літаків - стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки радіолокаційного дозору А-50", - сказав генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг, передає Reuters.

За його словами як людини, що відповідає за координацію військової допомоги Берліна Києву і перебуває в тісному контакті з українським міністерством оборони, пошкоджені А-50, що виконують функції, аналогічні літакам ДРЛО (Авіаційного комплексу радіообнаружения і наведення) НАТО (AWACS), найімовірніше, були "не на ходу" в момент удару.

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"Ми вважаємо, що тепер їх не можна використовувати навіть на запчастини. Це серйозна втрата, оскільки такі літаки існують лише в дуже обмеженій кількості. Що стосується бомбардувальників, то, за нашою оцінкою, пошкоджено близько 10% її парку", - зазначив він.

Незважаючи на понесені втрати, Фройдінг не очікує негайного зниження кількості російських ударів по Україні, наголосивши, що у Москви залишається 90% стратегічних бомбардувальників, здатних запускати як балістичні, так і крилаті ракети, а також скидати бомби.

"Але, звісно, є непрямий наслідок: літакам, що залишилися, доведеться виконувати більше вильотів, а отже, вони будуть швидше зношуватися. І найважливіше - це потужний психологічний вплив", - додав військовий.

Повідомляється, що Росія довгий час почувалася в безпеці завдяки своїм величезним територіям, що, зокрема, пояснює слабкий захист для літаків. Тепер же окупантам Росії доведеться серйозно посилювати заходи безпеки.

Інші новини про наслідки операції СБУ "Павутина"

Раніше УНІАН повідомляв, що США теж уразливі до операції такого типу. Адже американські бомбардувальники теж перебувають на "відкритому повітрі", не маючи над собою жодних захисних споруд.

Крім того, СБУ показали нове ефектне відео ураження. Але воно унікальне тим, що продемонстровано весь процес - від зльоту з вантажівки до подальшого ураження Ту-22М3 на аеродромі "Біла".

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