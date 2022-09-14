США "від самого початку бачили чудову здатність українців пристосованість і здатність ефективно використовувати свої бойові можливості".

США не були здивовані успіхом початку контрнаступу ЗСУ, однак для російської армії він був несподіваним.

Про це на брифінгу у Пентагоні заявив представник міністерства, генерал Піт Райдер.

"Я думаю, якщо хтось і був здивований, ґрунтуючись тільки на повідомленнях, які ми бачили з точки зору реакції російських військових, то, ймовірно, це були росіяни", — сказав він. Відео дня

Райдер наголосив, що США "від самого початку бачили чудову пристосованість українців і здатність ефективно використовувати свої бойові можливості": "Тому для нас недивно, что вони просунулися так швидко".

Українські військові скористалися військовими можливостями, які їм представилися на полі бою. І "західна зброя з боєприпасами зіграли роль в успіхові контрнаступу".

Райдер зазначив, що ЗСУ перейняли тактику НАТО.

"ЗСУ змогли адаптувати стару радянську техніку до нової тактики і перемогти росіян. Українські військові також вивчили західні системи, такі як гаубиці М777, HIMARS, БПЛА й інше, і змогли використати їх зі старими системами й інтегрувати у тактику бою", — пояснив військовий.

Результат війни поки невідомий, але просто зараз "Україна продовжує використовувати допомогу, надану США й іншими міжнародними партнерами, з великим успіхом на полі бою у боротьбі за захист своєї країни", — наголосив Райдер.

Як писав УНІАН, наприкінці серпня ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні, проте на початку вересня бойові дії активізувалися й у Харківській області.

З 6 вересня в результаті наступальної операції у Харківській області ЗСУ звільнили 3,8 тис.кв. км, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч населення. Проте реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша.

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