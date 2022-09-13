За її словами, операція триває та розпланована до повного звільнення Харківщини.

Збройні сили України звільнили від окупантів понад 300 населених пунктів у Харківській області.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів, і вона планувалась на декілька днів. Починаючи з 6 вересня і по сьогодні, звільнено 3 тисячі 800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками", - сказала Маляр.

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Вона також зазначила, що операція триває та розпланована до повного звільнення Харківської області.

"Всі деталі ми не будемо говорити, будемо вірити в те, що це станеться якнайшвидше", - додала Маляр.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Сили оборони України звільнили або взяли під контроль понад 40 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

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