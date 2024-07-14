За словами генсека НАТО, Київ потребує ще й пілотів, які мають необхідну підготовку.

Союзники по НАТО налаштовані доставити винищувачі F-16 до України якомога швидше. Про це в ефірі телемарафону сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, Україні потрібні не лише літаки, але й пілоти, які мають необхідну підготовку.

"Вам потрібні не лише літаки, але й пілоти, які мають необхідну підготовку та кваліфікацію. Ми наполягаємо, щоб це сталося так швидко, як це тільки можливо. Бо це додасть Україні можливостей для оборони", - заявив Столтенберг. Відео дня

При цьому він наголосив, що на війні немає універсального засобу, який одразу вирішить усі проблеми.

"Одна така зброя, чи ракети на це не здатні. Треба поєднати сухопутні, повітряні і морські системи. Потрібні мужність і рішучість українців. І все це разом забезпечить успіх", – резюмував генсек НАТО.

Передача винищувачів F-16 Україні - останні новини

В Офісі президента України розповіли, коли Україна отримає літаки F-16 від Бельгії. Ця країна задекларувала передачу Україні 30 літаків F-16, однак графіки поставок є довготривалими, і для України це неприйнятно, сказав заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Також УНІАН повідомляв, скільки F-16 Україна отримає влітку. За даними Bloomberg, процес відправлення літаків в Україну ускладнювався через проблеми із запчастинами та мовний бар'єр між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

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