Зеленський вважає, що партнери України підтримають цю пропозицію.

Україна запропонувала Росії припинити вогонь до зустрічі лідерів обох держав. Як передає УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

""Рускіє" не готові до припинення вогню. Принаймні, той рівень делегацій не готовий це вирішити. І вони вважають, що це - питання лідерів. Вони самі нам про це сказали: "Питання припинення вогню іншого рівня". Ми пропонуємо і, думаю, що нас партнери можуть підтримати, "руским" припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка така: спочатку - ми готові до зустрічі одразу, зустріч - на вибір "рускіх": Стамбул, Ватикан, Швейцарія - все це є. Ми пропонуємо зустріч із понеділка в будь-який день", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна сподівається на те, що президент США Дональд Трамп підтримає цю ідею.

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"Президент Ердоган (президент Туреччини Реджеп Ердоган - УНІАН), упевнений, буде підтримувати, тому що під час нашої розмови він говорив, що хотів би організувати зустріч на чотирьох: президент Ердоган, президент Трамп, я і Путін. Ми готові до такої зустрічі в будь-який день", - заявив президент України.

Зеленський додав, що важливо, щоб зустріч на рівні лідерів пройшла із взаєморозумінням і бажанням деескалації. Він попередив, що в іншому разі Москва може припинити режим припинення вогню в односторонньому порядку.

Крім того, президент України заявив, що зустріч на рівні лідерів може відбутися навіть із завтрашнього дня, якщо росіяни не хочуть припинення вогню в довгостроковій перспективі.

Умови РФ для третього раунду переговорів з Україною

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Чепа озвучив вимоги Москви для проведення третього раунду переговорів з Україною до кінця червня. Зокрема, він заявив, що Україна не повинна завдавати ударів по залізничних мостах у російському тилу і по аеродромах стратегічної авіації.

Крім цього Чепа сказав, що Україна має погодитися на запропоноване Росією короткострокове перемир'я на окремих ділянках фронту. За його словами, після цього можна буде обговорити більш тривале припинення вогню.

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