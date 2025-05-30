Пропонована зараз угода - це найкращий можливий результат для Росії.

Пропозиція США про припинення вогню в Україні була найкращим можливим результатом для Росії, і російський диктатор Володимир Путін повинен прийняти її.

Про це заявив виконувач обов'язків заступника посла США в ООН Джон Келлі на засіданні Радбезу, передає Reuters. Зокрема, він зазначив, що США хочуть, щоб Росія погодилася на всеосяжне 30-денне припинення вогню на суходолі, в повітрі, на морі та в критично важливій інфраструктурі.

"Ми хочемо працювати з Росією, зокрема щодо цієї мирної ініціативи та економічного пакета. Військового вирішення цього конфлікту не існує", - наголосив Келлі на Садбезі.

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"Пропонована зараз угода - це найкращий можливий результат для Росії. Путін повинен прийняти цю угоду", - наполягав представник США.

Келлі нагадав, що першим кроком США була пропозиція про негайне, безумовне і всеосяжне припинення вогню, яка була прийнята Україною, але РФ відмовилася її прийняти.

"Відтоді ми закликаємо Росію погодитися на припинення вогню", - сказав він.

"Якщо Росія ухвалить неправильне рішення продовжити цю катастрофічну війну, США доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорів щодо припинення цієї війни", - пригрозив Келлі, попередивши, що Вашингтон також може запровадити додаткові санкції проти Москви.

Келлі сказав, що після телефонної розмови Трампа і Путіна минулого тижня від Росії чекають переліку умов, що описують її бачення припинення вогню:

"Ми будемо судити про серйозність намірів РФ припинити війну не тільки за змістом цього переліку умов, але, що ще важливіше, за діями Росії".

Келлі засудив крайні удари росіян по Україні та зазначив, що це не демонструє "прагнення до миру".

Переговори в Стамбулі

16 травня в Туреччині відбувся перший раунд прямих переговорів між РФ і Україною. Однак він не привів до досягнення угоди про припинення вогню, яку, за словами Москви, неможливо досягти без виконання певних умов.

Замість цього делегації домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив два дні тому, що Москва підготувала меморандум, у якому викладається її позиція для закінчення війни проти України.

Але США та Україна заявили, що Москва поки що не поділилася своєю пропозицією.

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