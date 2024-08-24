За словами українських чиновників, Україна продовжуватиме роботу над переговорами, але без участі РФ.

Україна і Росія планували провести переговори про часткове припинення вогню, проте вони були зірвані наступом ЗСУ на Курську область. Інформація про це вперше з'явилася в ЗМІ в середині серпня, і як пише Le Monde, планування переговорів підтвердив виданню один з українських чиновників.

За словами джерела, ідея переговорів виникла після червневого мирного саміту щодо України.

"Катар запропонував провести переговори з енергетики і хотів, щоб у них узяли участь Росія та Україна, щоб досягти конкретних, відчутних результатів. Але нещодавня ескалація (українське вторгнення в Курськ) відклала це рішення до подальшого повідомлення. Переговори мали відбутися наприкінці серпня", - додало джерело. Відео дня

Плани України в мирних переговорах

Один з українських дипломатів заявив Le Monde, що Україна в питанні мирних переговорів покладається на Катар, який "уже давно працює з командою президента Зеленського". Можливо, не випадково саміт у Швейцарії проходив на альпійському курорті Бюргеншток, що належить катарській мережі готелів.

Водночас, за словами дипломата, Україна тепер налаштована продовжити роботу над мирними переговорами, але без Росії.

"Може здатися дивним говорити, що переговори про мир без Росії можливі, але насправді це так, і ми збираємося працювати над цим", - сказав він.

Росія заперечує планування переговорів

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова спростувала існування будь-яких прямих або непрямих переговорів між Росією і Україною з питань безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури. При цьому в Кремлі заявили, що поки українці ведуть наступ у Курській області, мирних перемовин із Києвом не буде.

Київ зі свого боку очікує, що наступ у Курській області спонукає російську сторону до переговорів. "Крім економічних і дипломатичних [засобів], є ще й військовий інструмент. У Курській області ми можемо ясно бачити, як військовий інструмент використовується об'єктивно, щоб переконати [Москву] вступити в чесний переговорний процес", - заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Переговори України та Росії - що потрібно знати

Уперше про секретні переговори між Україною і Росією щодо часткового припинення вогню заявив The Washington Post. За інформацією джерел видання, країни, що воюють, мали провести непрямі переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Водночас видання Politico писало, що Україна хоче мирних переговорів із Росією, але не безпосередньо з Путіним, а з досвіду так званої "зернової угоди", коли Росія і Україна працювали над окремими угодами під контролем ООН і Туреччини як посередників, без прямої угоди.

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