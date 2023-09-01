Голова ГУР впевнений, що говорити з відкритими вбивцями немає сенсу.

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відмовився коментувати можливість проведення мирних перемовин з Росією, але підкреслив, що це не має сенсу, оскільки Росія відома своєю агресією. Таку позицію він висловив під час інтерв'ю ТСН.

Відповідаючи на запитання про мирні переговори з Росією Буданов зазначив, що утримається від прямої відповіді на це.

"Я утримуюсь від прямої відповіді на поставлені вами запитання. Єдине що прокоментую, говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть - це тебе вбити", - сказав він.

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Переговори з Путіним

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю португальському телеканалу RTP президент України Володимир Зеленський виключив будь-яку можливість мирних переговорів безпосередньо з Москвою. За його словами, діалог можливий тільки за умови, що "росіяни почнуть поважати наше право, право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі".

Там часом ООН починає загравати з Путіним. Лаврову написали листа з пропозицією відновити роботу "зернового коридору" в Чорному морі.

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