Російські сили мусять залишити нашу територію в повному обсязі.

Президент України Володимир Зеленський виключив будь-яку можливість мирних переговорів безпосередньо з Москвою.

В інтерв’ю португальському телеканалу RTP він наголосив, що бодай якийсь діалог можливий тільки за умови, що "росіяни почнуть поважати наше право, право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію в повному обсязі".

"У нас є дуже чітка позиція, і ця позиція закладена в нашій формулі миру, яка має 10 пунктів. Завершення війни передбачається після виконання всіх цілком чесних, справедливих пунктів, які базуються на резолюції ООН", – сказав він.

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Коментуючи пропозиції світових лідерів щодо перемовин між Україною та Росією, зокрема, президента Бразилії Лули да Сілви, Зеленський зазначив, що необхідно відмовитися від "застарілого менталітету холодної війни" та "розуміти, хто жертва, а хто агресор".

Переговори України та Росії - що треба знати

Попри регулярні заклики окремих світових лідерів до початку перемовин з Кремлем, Київ неодноразово наголошував, що вони є неможливими. В жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

В Офісі президента наголошують, що перемовини з агресором без оновлення політичної еліти в РФ приведуть тільки до наступного етапу війни.

Попри численні чутки про те, що західні партнери нібито схиляють Україну до діалогу, в РНБО наголошують, що будь-якого примусу до перемовин немає. США та інші союзники також в публічних заявах наголошують, що це справа Києва, коли починати діалог з ворогом.

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