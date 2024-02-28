Туреччина принципово підтримуємо 10 пунктів мирного плану Зеленського, підкреслив турецький лідер.

Триває війна в Україні проти росіян, і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий знову посадити за стіл переговорів Україну і Росію у Стамбулі у питаннях функціонування Чорноморського зернового коридору.

Про це Ердоган заявив під час звернення до учасників саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Тирані (Албанія), повідомляє турецький англомовний телеканал Anews. Лідер Туреччини наголосив, що його країна підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також докладає усі зусилля для захисту прав і інтересів кримських татар. Також Туреччина готова зробити внесок у швидке відновлення і відбудову України.

"Незважаючи на входження у третій рік війни та усі наші зусилля, немає достатнього прогресу на шляху до встановлення миру. Я зберігаю моє бачення, що треба дати шанс дипломатії й діалогу для припинення війни із справедливим і тривалим миром. Вкрай важливо використати усі дипломатичні канали для досягнення цієї мети. На мою думку, треба розпочати спільні зусилля щонайменше для визначення загальних параметрів миру. У цьому зв'язку, ми принципово підтримуємо 10 пунктів мирного плану українського президента Володимира Зеленського", - підкреслив Ердоган.

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Також турецький президент нагадав, що його країна взяла на себе провідну роль у зусиллях стосовно реалізації другого пункту Формули миру Зеленського під назвою "Продовольча безпека".

Ердоган наголосив, що для мирних ініціатив важливо об'єднати обидві сторони. За його словами, Чорноморська ініціатива з постачання зерна залишається на порядку денному, але існує необхідність у правилах для забезпечення безпеки плавання комерційних суден у Чорному морі.

"У цьому контексті, ми продовжуємо наші контакти з Організацією Об'єднаних Націй для встановлення нових правил, у тому числі безпекових зобов'язань у Чорному морі. Крім того, ми готові відновити переговорний процес, який раніше ми започаткували в Стамбулі, для побудови миру", - сказав Ердоган.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого президент України Володимир Зеленський розраховує, що Туреччина на дипломатичному рівні допоможе розблокувати порти Миколаївщини для розширення зернового коридору. За словами Зеленського, Туреччина обговорювала з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливості вільного мореплавства і судноплавства у Чорному морі.

Водночас Україна не шукає альтернативу зерновому коридору, який зараз працює завдяки тому, що Сили оборони України продовжують завдавати поразок Чорноморському флоту РФ і змусили російські кораблі відпливти подалі від радіуса українських засобів ураження в морі.

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