Туреччина обговорювала з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем можливості вільного мореплавства і судноплавства у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що Туреччина на дипломатичному рівні допоможе розблокувати порти Миколаївщини для розширення зернового коридору. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції під час Форуму "Україна. Рік 2024".

"Що стосується нової угоди про зерно, як я й говорив президенту Ердогану, ми за те, щоби ми розширювали ці коридори. Ми будемо вдячні, якщо ще з'явиться (додатковий маршрут - УНІАН), але ми не шукаємо альтернативу тому, що зараз працює", - сказав Зеленський.

Глава держави переконаний, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може допомогти Україні з відкриттям порту у Миколаєві для відправлення українського збіжжя.

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"Ми розмовляли, щоб відкрити море. Миколаївщина для нас також дуже важлива. І зараз я знаю, що Туреччина обговорювала з генеральним секретарем ООН Гутеррішем можливості вільного мореплавства, судноплавства у Чорному морі. Ми готові до такої розмови", - сказав Зеленський.

Він додав, в Україні вважають, що на першому інавгураційному "Саміті миру" це питання може бути вирішене. Зеленський розраховує, що Ердоган відвідає цей саміт.

Зерновий коридор у морі

Як повідомляв УНІАН, восени минулого року, після зриву "зернової угоди" росіянами, Україна створила тимчасовий "зерновий коридор" без залучення російської сторони. Перше судно з зерном вийшло з одеського порту 19 жовтня.

А вже у січні робота "зернового коридору" у Чорному морі дала змогу Україні сягнути довоєнних показників морського експорту зерна. Коридором змогли скористатися вже 500 суден, які перевезли понад 10 млн тонн вантажів.

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