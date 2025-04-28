У Кремлі вважають, що українська сторона повинна приєднатися до перемир’я.

Російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир’я з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Кремль.

"За рішенням Верховного Головнокомандувача Збройними силами Російської Федерації Володимира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань, у дні 80-річчя Перемоги - з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня – російська сторона оголошує перемир’я. На цей період зупиняються всі бойові дії", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі вважають, що українська сторона повинна приєднатися до перемир’я.

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"У випадку порушень перемир’я українською стороною Збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну і ефективну відповідь", - заявив Путін.

Також російський диктор сказав про свою нібито "готовності до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами".

"Великоднє перемир’я" Путіна

Як повідомляв раніше УНІАН, у суботу, 19 квітня, російський правитель оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України. Тоді Путін нібито наказав зупинити всі бойові дії на період з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

У відповідь Зеленський запропонував Путіну новий формат перемир'я, а саме відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження. Також він підкреслив, що окупанти не дотрималися своєї обіцянки тиші на всіх основних напрямках фронту, хоч і деяке зниження бойової активності було.

На думку західних аналітиків, "великоднє перемир'я" російського диктатора є вивертом, цинізм якого став очевидним, коли окупанти продовжили свої атаки, порушуючи власні обіцянки. Як писало The Telegraph, "Великдень був зручним моментом для того, щоб спробувати утримати довірливого президента США на борту на тлі ознак того, що Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російського лідера".

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