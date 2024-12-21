Окупанти намагаються взяти під контроль Велику Новосілку.

На півдні України російська армія веде найактивніші дії на Времівському напрямку – атаки відбуваються цілодобово, ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. "Найбільш активна ділянка фронту – так званому Времівському напрямку, де за останню добу ворог здійснив майже чотири десятки бойових зіткнень. Ворог намагається взяти під контроль Велику Новосілку – найбільший населений пункт в тому регіоні, а також вийти на кордон Дніпропетровської, Донецької областей, взяти під остаточний контроль південь Донецької області", - сказав військовий.

За його словами, на вказаному напрямку ворог атакує малими групами піхоти за підтримки бронетехніки, штурмової та армійської авіації, а також часто застосовує дрони. Він звертає увагу на те, що останнім часом штурми там не стихають навіть вночі, тому що ворог отримав нещодавно засоби для ведення бойових дій в темну пору доби – нічні приціли, тепловізори, прилади нічного бачення.

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"Противник діє на виснаження наших сил та засобів – доволі інтенсивні атаки йдуть і вдень, і вночі. На цьому напрямку Сили оборони сьогодні знищили понад півтори сотні загарбників, але, навіть зазнавши таких втрат, ворог не відмовляється від штурмових дій. Мета – перерізати логістичні шляхи нашого угрупування на Курахівському напрямку", - пояснив речник.

Також, за його словами, в районі Роботинського виступу (Оріхівський напрямок) ворог намагається заглибитися в оборону ЗСУ та взяти під контроль одну з висот.

На Гуляйпільському напрямку постійно тривають розвідувальні заходи та підготовка для ведення штурмових дій. Також противник там постійно проводить артилерійську підготовку й завдає ударів дронами-камікадзе.

"На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник проводить ротаційні заходи підрозділів на передньому краї, а також не припиняє розвідувальні заходи, тренує майбутні групи штурмовиків та поповнює запаси ПММ і боєкомплект", - повідомили в Силах оборони.

За даними Волошина, не помітно, щоб у росіян, які ведуть бойові дії на півдні України, не вистачало озброєння. Він пояснив: якщо день окупантам не вистачає артилерії, вони використовують керовані авіаційні бомби тощо. Активно застосовуються "Гради", армійська та штурмова авіація, бомби тощо.

Наступ на Херсон

20 грудня під час масованого вогневого удару, який російська армія завдала по Херсону, ворожа диверсійно-розвідувальна група висунулася з лівобережжя у напрямку міста, однак не досягла й середини Дніпра. Як повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, противник почав вести вогонь з реактивних систем залпового вогню з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю, по деякім населеним пунктам на правому березі. Та під час обстрілу Херсона, група окупантів намагалася переправитися в районі Антонівського мосту. Сили оборони спрацювали на упередження – противник не зміг дістатися навіть середини річки Дніпро.

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