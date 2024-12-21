Для прикриття висадки ворог застосував аерозольне маскування.

Під час масованого вогневого удару, який російська армія 20 грудня завдала по Херсону, ворожа диверсійно-розвідувальна група висунулася з лівобережжя у напрямку міста, однак не досягла й середини Дніпра. Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, вчора вранці російські окупанти завдали масованого артилерійського удару по Херсону та деяким населеним пунктам у передмісті.

"Противник почав вести вогонь з реактивних систем залпового вогню з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю, по деякім населеним пунктам на правому березі. Та під час обстрілу Херсона, група окупантів намагалася переправитися в районі Антонівського мосту", - сказав військовий.

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Він додав, що Сили оборони спрацювали на упередження, певні ворожі засоби залишалися в місцях зосередження та навіть не "розчохлилися".

"Ворог не зміг дістатися навіть середини річки Дніпро", - наголосив Волошин.

Водночас обстріл був дуже серйозний – в обласному центрі є вбиті та поранені, пошкоджено багато будинків, адміністративні будівлі, автівки містян тощо.

Військовий додав, що ворог застосував аерозольне маскування - напустив диму, під прикриттям якого окупанти намагалися переправитися на декількох човнах.

Речник звертає увагу на те, що окупанти щодня здійснюють по декілька таких спроб переправитися на острови, які під контролем Сил оборони України, та на правий берег Дніпра. "Це намагання захопити певний плацдарм на правому березі, розмістити вогневі засоби та намагатися якнайбільше впливати, застосувати обстріли по Херсону, населених пунктах, які розташовані на правому березі", - пояснив військовий.

За його даними, найбільша активність росіян спостерігається в районі островів Козацький і Великий Потьомкін.

"В острівній зоні, яка має кілька десятків кілометрів, вони намагаються знайти якусь шпаринку, для того, щоб провести розвідувальне-пошукові дії, щоб захопити плацдарм… Вони навіть проводять тренування, щоб проводити подібні висадки", - каже речник.

Обстріл Херсона 20 грудня

Як повідомляв УНІАН, зранку 20 грудня Херсон та передмістя зазнали потужного обстрілу з боку армії РФ. В цей час в напрямку обласного центру проривалися диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). За даними Херсонської обласної прокуратури, через масований артилерійський обстріл в місті загинули двоє чоловіків 60 та 75 років, також понад 10 цивільних отримали поранення.

Пошкоджено цивільні обʼєкти, серед яких приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж. Розпочато розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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