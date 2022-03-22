5 переселенців оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими.

Поліцейські Вінниччини затримали диверсійну групу, яка працювала на ворога.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

20 березня оперативники обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали пособників окупантів.

5 переселенців з Харківщини оселились в Гайсинському районі та постійно були на зв’язку із російськими військовими і передавали їм зібрану інформацію.

У затриманих вилучено комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші прилади для надсилання відомостей.

Чоловіки передані відповідним спецслужбам.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже четвертий тиждень.

Після невдачі з бліцкригом Києва окупанти зосередилися на бомбардуванні українських міст і терорі мирних мешканців.

З початку вторгнення Збройні сили знищили понад 15 тисяч окупантів і сотні одиниць бойової ворожої техніки.

За попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

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