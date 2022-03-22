Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

Окупанти мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення якого здійснюється шляхом перевезення автоцистернами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

За попередню добу було уражено понад 9 повітряних цілей ворога. Це 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.

Відзначено більш активні дії авіації ворога за останню добу.

Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу з білорусами, щоб переконати їх у війні проти України на боці загарбників.

В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ на ведення бойових дій, та, на 70 одиницях техніки, залишили район проведення операції.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області примусова мобілізація проводиться хаотично: більшість з мобілізованих немає ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, але успіху не має.

Українські захисники відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника.

Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб.

Крім того, оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

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