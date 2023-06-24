У місті чітко чути гул вертольотів в різних районах.

У бік Ростова-на-Дону кілька годин тому вилетіли десятки бортів із загонами спецпризначення.

Про це розповів The Moscowe Times урядовець. Кореспондент, що знаходиться в Москві, повідомляє, що в небі над столицею і в Підмосков'ї дійсно активізувалися польоти літаків.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що силовим відомства в Ростові надійшов наказ взяти під особливу охорону штаб Південного військового округу. У місті чітко чути гул вертольотів в різних районах.

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В оперативне підпорядкування військових надійшли військові формування Росгвардії, прикордонної служби ФСБ, МНС та інших міністерств і відомств, повідомило джерело в силових структурах.

Біля Ростова перекривають траси. По сервісу "Яндекс. Карти" помітні пробки на північному обході, поруч зі світанком, аеропортом, Самбеком і з'їздом на м-4 біля Новошахтинська. Очевидці повідомляють, що машини оглядають.

Ситуація в Ростові - деталі

У ряді відділів поліції Ростовської області оголошено план "Фортеця". План "фортеця" має на увазі екстрений збір особового складу і взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу.

За словами співрозмовників видання "ось так", в Ростовській області після заяви Пригожина озброюють строковиків.

"Я в резерві, моїх 30 людей вже відправили на броню (отримання спорядження — "ось так"). Вони отримують броню, зброю, чекають БТР", - розповів співрозмовник журналіст аиздания в одній з прикордонних частин в Ростовській області.

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