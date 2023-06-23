План "Фортеця" має на увазі екстрений збір особового складу і взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств.

У Москві силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів строкової служби після заяв Пригожина.

У Москві введено план "Фортеця", повідомляє джерело ВЧК-ОГП.

Як пише Astra з посиланням на джерела, після слів Євгена Пригожина про те, що він збирається "відновити справедливість" в Росії, співробітникам силових відомств в Москві прийшло розпорядження "всім бути на зв'язку, нікуди не їхати".

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У ряді відділів поліції Ростовської області оголошено план "Фортеця", стверджує Baza.

"Співробітники підняті по тривозі. Чи є тривога навчальною і які її причини, з'ясовується", - пише телеграм-канал.

План "Фортеця" має на увазі екстрений збір особового складу і взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу.

За словами співрозмовників видання "Вот так", в Ростовській області після заяви Пригожина озброюють строковиків.

"Я в резерві, моїх 30 людей вже відправили на броню (отримання спорядження — "ось так"). Вони отримують броню, зброю, чекають БТР", - розповів співрозмовник журналіст аиздания в одній з прикордонних частин в Ростовській області.

Другий співрозмовник серед службовців однієї з прикордонних частин підтвердив повідомлення про озброєння особового складу. При цьому обидва військових запевнили, що не розуміють, до чого саме їх готують і що саме відбувається. Командування не дає їм пояснень.

Джерела ростовського видання 161.ru підтверджують інформацію "Бази" про оголошення плану "Фортеця" в Ростовській області.

"Є наказ привести в бойову готовність весь склад МВС, Росгвардії і посилити пости на кордону з "ЛНР" і "ДНР". Але кіпішу немає. Просто склад піднятий і викликаний", - цитує свого співрозмовника 161.ru.

Ситуація з Пригожиним-деталі

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про удар по його базі з боку Міністерства оборони і обіцяв помститися. Міноборони Росії заявляє, що всі поширювані в соцмережах від імені ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина повідомлення і відеокадри про нібито "нанесення МО РФ удару по "тилових таборах ПВК "Вагнер"" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Президент Путін в курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживаються всі необхідні заходи, повідомив його прес-секретар Пєсков. Після заяв Пригожина порушено справу про заклик до збройного заколоту, заявили в Національному антитерористичному комітеті.

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