Водночас російські загарбники проводять передислокацію військ із Запорізької області у Донецьку.

У Запорізькій області перша хвиля наступу російських окупантів захлинулася. Сили оборони України ефективно їм протистоять. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері телеканалу "Київ24".

"По-перше, Сумський наступ – не все так гарно у росіян, як вони намагаються малювати. По-друге, на Запорізькому напрямку, безпосередньо на лінії фронту, перша хвиля наступу росіян захлинулась. Це не означає, що вона закінчилася, бо вони відмовилися від своїх планів. Але це означає, що наші Сили оборони ефективно їм протистояли. Якщо так продовжиться протягом літа, то фактично літній наступ росіян на Запоріжжі буде зірвано", - наголосив Андрющенко.

Водночас він зазначив, що російські загарбники докладають зусиль на Донеччині, де збільшується тиск.

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"І те, що вони захлинулися у Запорізькій області, потроху призводить до того, що ці підрозділи із Запоріжжя перетікають у Донецьку область, і там ми побачимо збільшений тиск, у першу чергу, на Новопавлівському напрямку, а потім,зрозуміло що і на півночі – Покровський напрямок, Часів Яр і т.д.", - відзначив Андрющенко.

Наступ росіян - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними команди аналітиків DeepState, російським окупантам вдалося захопити два населені пункти у Запорізькій і Донецькій областях. Це Лобкове і Піддубне.

Згідно з аналізом американського Інституту вивчення війни, у найближчі місяці російські війська, ймовірно, спробують оточити Покровськ і прорватися з західного напрямку повз укріплену оборонну лінію українських сил на Донеччині.

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