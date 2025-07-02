Сили оборони намагаються не дати росіянам перетнути річку Янчекрак у цьому селі.

Росіяни активізувати штурмові дії у селі Кам’янське Запорізької області з метою здобути повний контроль над цим населеним пунктом, оскільки тоді їм відкриється шлях на Запоріжжя. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Це селище розташоване з обох боків річки Янчекрак на березі колишнього Каховського водосховища. Раніше там був споруджений міст через цю річку. І навіть тут відбувалася саме ротація міжнародних експертів МАГАТЕ на Запорізький АЕС. Противник чудово розумів, що маючи під своїм контролем Кам'янське, він фактично тримає шлях на Запоріжжя. Тому сьогодні він проводить чимало штурмових дій, намагаючись просунутися в цьому населеному пункті", - повідомив Волошин.

За його словами, перед тим, як проводити штурмові дії, ворог майже щодня завдавав туди артилерійських обстрілів, авіаційних ударів, тож населений пункт уже фактично весь випалений.

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"Ця права сторона річки Янчекрак, яка вважається українською, там немає вцілілої будівлі", - наголосив Волошин, додавши, що головне для Сил оборони на цій ділянці – не дати окупантам перетнути річку.

Речник Сил оборони півдня пояснив, що окупанти зараз проводять диверсійно-розвідувальні дії, намагаючись, зокрема, скористатися комишевою зоною, яка утворилася там, де відійшло Каховське водосховище.

"Ворог намагається ними скористатися, заходять диверсійні групи, намагаються закріпитися, але це їм не вдається", – підкреслив Волошин.

Новини із фронту

Раніше УНІАН розповідав, чи окупувала Росія перше село в Дніпропетровській області. Російські пропагандисти заявили про те, що їхня армія увійшла в перше село на Дніпропетровщині - Дачне. Для цього вони навіть прикріпили відео, на яких зі своїми прапорами в якихось бліндажах і біля якихось будинків. Однак Генеральний штаб ЗСУ спростував цю інформацію, зазначивши, що російські військові змогли сфотографуватися в Дачному з російською "триколорною ганчіркою", але були ліквідовані.

The Independent писало, що Росія посилює наступ одразу на двох фронтах в Україні перед осінню. Зокрема, росіяни просуваються в стратегічно важливому логістичному вузлі - місті Покровськ, і бої вже наблизилися до кордону сусідньої Дніпропетровської області. ЗМІ пише, що, щоб не дати Москві посилити позиції на сході, українські сили намагаються зв'язати боєм частину найкращих і найдосвідченіших російських військ у північно-східній частині Сумської області.

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