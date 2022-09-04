Наказ Путіна щодо захоплення регіону в установлені терміни нереально виконати, впевнений експерт.

Російський диктатор Володомир Путін наказав захопити всю Донецьку область до 15 вересня, але цей сценарій нереалістичний для російської армії.

Про це заявив експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко в ефірі "Апостроф TV".

Путін розуміє, що осінньо-зимовий період значно обмежать агресію окупантів, тому наказав "взяти" Донецьку область до середини вересня.

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"Нині Путін безпосередньо спілкується з командувачем "спецоперації", який на території України. Шойгу та Герасимов зараз трохи відійшли убік", – розповів Риженко.

Експерт вважає, що Путін сам вирішив встановити новий термін захоплення Донбасу, розуміючи ризики.

"Вони розуміють: як тільки погіршаться погодні умови, це зробити буде дуже важко. Потрібно вести проміжний облік того, щоб доповісти громадянам РФ, що досягнуто і які "перемоги". Для цього, я думаю, встановлено цю дату, але вона вкотре буде провалена, тому що перспективи наступу РФ на сході фактично ніякі", – констатував експерт.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російський диктатор Володимир Путін дав наказ захопити всю Донецьку область до 15 вересня. На цій ділянці фронту активізуватися бойові дії, які щодня наростатимуть.

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