За його словами, цілі загарбників не змінилися, про що свідчить їхня активність на Донецькому напрямку.

Російський диктатор Володимир Путін дав наказ захопити всю Донецьку область до 15 вересня. На цій ділянці фронту активізуватися бойові дії, які щодня наростатимуть.

Про це під час ефіру з Марком Фейгіним розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Є інформація про те, що Путін віддав наказ "взяти" всю Донецьку область до 15 вересня. Тобто, у них залишилося два тижні. Це означає, що окупанти активізуються й уже активізувалися на деяких напрямках, тобто намагатимуться виконати завдання, яке їм поставили. Вони його не виконають, безумовно, але на основних напрямках буде наближчої доби-двох-трьох-чотирьох, а може й два тижні посилені бої. Ось, що буде після цього посилення, враховуючи те, що кадрові сили "ЛДНР" вибиті майже повністю... Там 10% кадрового складу залишилося від початку операції, а російських військ там мало, хоча зайшло маленьке угрупування, невелике на одиниці БТГр. Але, ймовірно, росіяни будуть на добиваючих деяких напрямках. Напрямки не змінилися, той же Бахмут, та ж Авдіївка, та ж Мар'їнка. Третій корпус, очевидно, застосують там", - сказав Арестович.

За його словами, окупанти можуть активізуватися на Запорізькому напрямку, але приводів для паніки нема. Будь-які дії росіян на цьому напямку матимуть місцеве значення.

Арестович додав, що найзапекліші бої зараз точаться на Донбасі, зокрема поблизу Бахмута, Авдіївки, Вугледара, Мар'їнки та інших міст. При цьому росіяни б'ють по Харкову та Миколаїву.

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області зараз йдуть важкі бої. Російська армія залучила до бойових дій місцеві резерви.

Вас також можуть зацікавити новини: