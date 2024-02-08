Російський гелікоптер з екіпажем вдалося вразити з переносного зенітно-ракетного комплексу.

На Таврійському напрямку один з механізованих підрозділів Сил оборон України спалив російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку", - наголосив Тарнавський.

Водночас, на Таврійському напрямку основні наступальні зусилля противник зосереджує на Новопавлівському, Авдіївському та Оріхівському напрямках. Тарнавський відзначив, що українські воїни продовжують стійко тримати оборону в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

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"Загальні втрати противника минулої доби становили: 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 7 танків, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 вертоліт, 6 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів", - додав бригадний генерал.

При цьому, за добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії та вчинив 919 артобстрілів.

Знищення російського гелікоптера

Як повідомляв УНІАН, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про знищення одного російського гелікоптера.

Загалом, від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну, з лютого 2022 року, Силами оборони України знищено 325 гелікоптерів та 332 літаки.

Російські окупанти при штурмах Авдіївки активно застосовують літаки й вертольоти та скидають керовані авіабомби.

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