Окупантам не вдається перехопити ініціативу на полі бою, тому вони перебувають в обороні, заначив боєць.

Російські окупанти на Бахмутському напрямку діють більш обережно та не йдуть навалою трупів.

Як повідомив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі інформаційного телемарафону, на Бахмутському напрямку замість пригожинських зеків зайшли Повітрянодесантні війська.

"ВДВшники працюють більш обережно і намагаються атакувати нас маленькими групами. В даному випадку вони діють більш професійно, навчено та по військовому. Вони намагаються не потрапляти занадто під наш вогонь", - сказав Калашніков.

За його словами, ворог також намагається перехопити ініціативу для того, щоб українська сторона підлаштовувалася під їх дії.

"Однак їм це не вдається, тому вони все ж таки перебувають в обороні і через те, що ініціатива у нас, вони достеменно не знають де саме і як саме ми будемо більш атакувати та тиснути. Через це у них є невпевненість, де саме задіяти їх резерви", - повідомив прес-офіцер.

Він також відмітив, що зараз у ворога дуже велика штатна нестача броньованої техніки.

"Наразі артилерії у них вже поменшало, тому що їм довелося артилерійські підрозділи кидати на інші напрямки нашого фронту. А фронт у нас досить великий. Тому вже немає такого інтенсивного артилерійського вогню, який ми спостерігали. І для цього вони використовують вже більше авіаційну свою складову", - додав Калашніков.

Війна в Україні - новини зі східного фронту

Як повідомляв УНІАН, 18 червня українські військові відбили чергові спроби наступу російських окупантів на Луганщині та Донеччині. Наразі на східному фронті тривають важкі бої. За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники продовжують зосереджувати більшість сил та техніки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, на цих ділянках фронту тривають важкі бої, а протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень з ворогом.

Також 18 червня стало відомо, що на Бахмутському напрямку фронту в Україні росіянам все складніше утримувати окопні лінії та інші оборонні інженерні споруди.

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