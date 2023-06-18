Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень з ворогом.

Сьогодні українські військові відбили чергові спроби наступу російських окупантів на Луганщині та Донеччині. Наразі на східному фронті тривають важкі бої.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, російські загарбники продовжують зосереджувати більшість сил та техніки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Зокрема, на цих ділянках фронту тривають важкі бої, а протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень з ворогом.

Водночас, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати у напрямку Новоселівського Луганської області, на Лиманському - у напрямку Спірного Луганської області, а на Бахмутському - у напрямку Оріхово-Василівки.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка", - уточнили у Генштабі.

Крім того, сьогодні українські війська відбили наступ ворога у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 650 російських окупантів та кілька десятків одиниць ворожої техніки та озброєння. Загалом на війні в Україні Росія втратила близько 219 тис. 820 військових та найманців.

За даними британської розвідки, у ці дні російська армія зазнає найбільших втрат від часу пікових боїв за Бахмут у березні цього року. Особливо запеклі бої наразі тривають в Запорізькій області.

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