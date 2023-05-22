За останню добу ЗСУ стримали 37 атак на 5 головних напрямках фронту.

Збройні сили України продовжують відбивати чисельні атаки ворога на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: за минулу добу на цих лініях фронту росіяни намагалися реалізувати 37 атак.

Подробиці повідомив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні. Минулої доби на Бахмутському напрямку росіяни намагалися відновити втрачені позиції на південь від населеного пункту Іванівське. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Григорівки. Бої за саме місто Бахмут тривають. Ворог "накрив" обстрілами населені пункти Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Куп'янському напрямку росіяни намагалися наступати в районі Масютівки. Від артилерійського та мінометного вогню постраждали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка в Луганській області.

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На Лиманському напрямку армія РФ вдарила авіацією в районі Невського та завдала артобстрілів по Макіївці, Невському і Білогорівці Луганської області та по Торському, Верхньокам’янці та Спірному в Донецькій області. Росіяни намагалися вести наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки. Успіху не мали.

На Авдіївському напрямку точаться бої у напрямку самої Авдіївки (по місту ворог завдав авіаудар), а також щодо Первомайського. Під ворожі артобстріли потрапили Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Місто Мар’їнка також залишається одним з епіцентром бойових дій, Сили оборони стримують атаки росіян. Біля міста та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. Також на Мар'їнському напрямку росіяни вели щільний вогонь по Георгіївці, Побєді та Новомихайлівці (Донецька область).

Росіяни не зможуть рушити на Слов'янськ та Костянтинівку

Нагадаємо, що у своєму останньому аналізі подій, що розгортаються на фронтах в Україні, американські аналітики ISW дійшли до висновку, що навіть в разі окупації Бахмуту РФ не вистачить сил, щоб рушити далі в бік Слов'янська чи Костянтинівки.

Кажуть, що обидві військові сили РФ сильно виснажені, а без контролю над наземними лініями зв'язку навколо Бахмута, наступ за межі Бахмутського району неможливий.

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